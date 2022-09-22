Еламана Шертаева в титульном бою заменит кореец Су Енг

26-летний файтер из Кореи Су Енг Ю (SOO YOUNG YOO) с рекордом 8-2 будет биться за чемпионский титул против Айдына «Танк» Кодека.

«Су Енг подходит по всем параметрам. Он чемпион лиги BLACK COMBAT и ZEUS FIGHTING CHAMPIONSHIP, обладатель черного пояс по бразильскому джиу-джитсу. До Naiza он бился в таких топовых лигах, как UAE WARRIORS, BLACK COMBAT, ZEUS FIGHTING CHAMPIONSHIP, PANCRASE. Я уверен, что получится не менее яркий со-главный бой карда Naiza 44», – отмечает Жандарбек Киссимов, матчмейкер Naiza.

Отметим, что Су Енг должен был дебютировать в Naiza еще в марте боем против Жумана Жумабекова. Но, из-за ковидных ограничений он не смог вылететь.

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