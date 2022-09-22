Бой за титул Naiza Кодек – Шертаев отменен

Бой за пояс NAIZA в весе до 61,2 килограмм между казахстанскими файтерами Айдыном Кодеком (12:4) и Еламаном Шертаевым (9:1) не состоится. Шертаев не сумел сделать вес.

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала прокомментировал отмену титульного поединка:

«В чемпионском бою «договориться» невозможно. Если боец готов драться за пояс, то он должен подходить к этому максимально профессионально и сделать все, чтобы участвовать в этом поединке. Сделать успешно вес — это уже выиграть первый раунд»

Сейчас лига старается найти соперника Айдыну для того, чтобы титульный поединок все-таки состоялся.

Турнир Naiza 44 пройдет в Алматы 23 сентября.

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