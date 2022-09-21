Президент NAIZA о развитии: «Лигой сейчас интересуются многие, в том числе и ESPN»

Президент казахстанской лиги NAIZA Нурбек Карабала поделился мнением о развитии промоушена и интересе со стороны западных СМИ:

«Качество боев Naiza сейчас на высшем уровне, в Центральной Азии и странах СНГ Лига показывает одни из лучших ивентов. Мы действительно собираем конкурентный кард и выступаем площадкой для ярких поединков. К примеру, Магомед Кабардиев до боя с Лазаро не был известен широкой публике. Но популярность бойцов это лишь вопрос времени.

Интерес есть, герои есть, отличный продакшн мирового уровня. Медиа видят все это. Хорхе Масвидаль у себя на многомиллионном ютуб канале выставил нокауты Алиби Идриса, Асланова Гамлета, Елжана Алиаскара и Магомеда Кабардиева. Соответственно, это вызывает интерес со стороны западных медиа. Лигой Naiza сейчас интересуются многие, в том числе ESPN».

ESPN – американский кабельный вещатель, специализирующийся в том числе на показе профессионального спорта.

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