Президент Naiza рассказал о создании лиги: «Наш лига началась с идеи фанатов»

Президент лиги ММА NAIZA Нурбек Карабала в интервью журналу Forbes рассказал о создании лиги:

«Действительно, раньше, даже если брать далекий 2012 год, был только один промоушен – Alash Pride. На местном уровне они раскачивались, бои показывали по телевидению, но главным образом признание ребята получали после того, как дрались в международных лигах. Здесь в основном речь шла о России. Иногда – о США. В России дрались тогда такие звезды, как Жуман Жумабеков, Асу Алмабаев, Жалгас Жумагулов, Сергей Морозов, Арман Оспанов. Там они заработали себе свое имя, а некоторые после ушли в американскую UFC. Наша лига Naiza изначально началась с идеи фанатов. Мы с 90-х годов смотрели UFC, видели бойцов, которые становились известными на весь мир. Скорее всего, вы тоже их знаете. Это Олег Тактаров, Ройс Грейси, Тито Ортис, Рэнди Кутюр.

Я знал, что наши ребята при правильном подходе, при правильной подготовке, при правильном направлении могут достичь результатов не хуже. Просто тогда менеджеров не было. Я сам родился в Жанаозене, а вырос в городе Кольсары, на западе Казахстана. Мы дрались на улицах – кому-то это доставляло удовольствие, ведь с опытом в драках приходил авторитет, появлялась популярность «на районе». Но многие ребята в итоге попали в тюрьму, стали инвалидами или и вовсе погибли. И я всегда говорил: надо создать площадку, очертить всё в спортивные границы».

А также ответил на вопрос о заработках лиги:

«Основные наши доходы можно разделить на четыре пункта. Первый – это «мерч», который, мы продаем фанатам. Второй – билеты на мероприятия. Третий – деньги, которые вносят наши партнеры и рекламодатели. Четвертый – это медиаправа. Последний пункт только начал развиваться в стране. Мы ведем переговоры с медиаорганизациями, чтобы начать работать по американской системе pay-per-view (PPV). Вероятно, мы создадим собственную медиаплатформу»

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