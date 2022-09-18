Магомед Кабардиев о предстоящем бое с Машраповым: «У него сильный характер, но у нас очень много сюрпризов для него»

Боец Tobet Top Team Магомед Кабардиев в интервью «Нашему бойцу» поделился ожиданиями от боя с Фахроджоном Машраповым, в котором будет разыгран титул лиги Naiza в легком весе:

«Фахроджон имеет очень сильный характер, мы это видели в бою с Фанилем Рафиковым. Так что бой не будет легким. У него есть сильные стороны, которые он старается навязывать в бою. Но я не могу сказать, что он меня впечатляет, я знаю, что от него ждать. В целом мы готовы и у нас очень много сюрпризов для него»

Бой пройдет в рамках Naiza 44, который состоится 23 сентября в Алматы.

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