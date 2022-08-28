Исмагулов обратился к рейтинговому бойцу UFC: «Я размажу всех»

Боец UFC Дамир Исмагулов записал видеообращение, в том числе к 14 номеру рейтинга легковесов UFC Джалину Тернеру:

«Слышал, что вызывают на бои, Джалин Тернер что-то пишет. Джалин, ты 14 номер, потому что так просто решили. Я в топ-15, я размажу вас всех. Сейчас мне некогда, у меня сенокос. Когда я вас всех вызывал, вы отказались, мешки. Сейчас сенокос закончу, разберемся с вами».

Свой последний бой Исмагулов выиграл у Гурама Кутателадзе, благодаря чему продлил победную серию в UFC до 5 боев. Это позволило ему войти в рейтинг топ-15 леговесов лиги.

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