Исмагулов обратился к рейтинговому бойцу UFC: «Я размажу всех»

Теги UFC MMA Дамир Исмагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Боец UFC Дамир Исмагулов записал видеообращение, в том числе к 14 номеру рейтинга легковесов UFC Джалину Тернеру:

«Слышал, что вызывают на бои, Джалин Тернер что-то пишет. Джалин, ты 14 номер, потому что так просто решили. Я в топ-15, я размажу вас всех. Сейчас мне некогда, у меня сенокос. Когда я вас всех вызывал, вы отказались, мешки. Сейчас сенокос закончу, разберемся с вами». 

Свой последний бой Исмагулов выиграл у Гурама Кутателадзе, благодаря чему продлил  победную серию в UFC до 5 боев. Это позволило ему войти в рейтинг топ-15 леговесов лиги.

Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 

Усик связан с Казахстаном: боксировал за Костанай, выигрывал Кубок Президента РК, а к Джошуа готовился со спарринг-партнером из Тараза

У «Тобола» бардак в обороне, «Астана» с трудом обыграла петропавловцев, а «Актобе» отметил юбилей победой: КПЛ вернулась спустя полтора месяца 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные