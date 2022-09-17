Казахстанец Кодек о титульном бое в лиге Naiza: «Я готов забрать пояс»

Казахстанский боец Айдын Кодек на турнире Naiza 44 проведет титульный бой в легчайшем весе против Еламана Шертаева. Кодек рассказал о своей подготовке, планах на карьеру и ожиданиях от турнира:

– Я прошел полноценный лагерь вместе с Dar Team под руководством Азиза Разыева и Эдуарда Базрова. Работал в спаррингах с Мейрбеком Тулегеновым, Тимуром Серикулы, Алибеком Кужбаевым, Асу Алмабаевым и другими. Подготовка прошла хорошо, сейчас уже идет весогоночный процесс. Я готов на все пять раундов. Я уважаю своего соперника, но я готов забрать пояс, готов драться хоть в стойке, хоть в партере.

- У тебя в карьере был бой в сингапурской лиге Rebel. Что пошло тогда не так, почему не удалось зацепиться за контракт?

– Тогда я не был готов, у меня не было команды. Я целый день работал, потом вечером шел на тренировку, были тяжелые времена, но я не хотел упускать свой шанс, поэтому согласился на этот бой. Знаю, что мой соперник по тому бою сейчас дерется в весе 57 кг в лиге One FC.

- Ты сейчас на серии из 2 побед в лиге Naiza, дерешься за титул. Какие в целом задачи у тебя на лигу?

– В первую очередь я хочу завоевать пояс лиги Naiza, потом чуть-чуть отдохнуть и сделать защиту пояса. Дальше посоветуемся с тренерами. Иншааллах, выиграю пояс, и в ранге чемпиона уйду в зарубежную лигу, а пояс оставлю для сокомандников Елжана Алиаскара и Гамлета Асланова.

- Что ждешь от турнира Naiza 44?

– Мне интересны бои Рауана Бекболата, Магомеда Кабардиева, Алибека Кужбаева и Тимура Серикулы. Бекболат одержит победу над корейцем, у него очень опасная ударная техника, он подтянул борьбу, заканчивает свои бои досрочно. У Тимура дебют в профи, но обязательно обратите внимание на него, он очень сильный боец, думаю, что у него получится себя проявить очень ярко.

Турнир Naiza 44 состоится 23 сентября в Алматы.

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