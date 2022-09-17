Евгений Ловчев-младший об Эшуорте: «Проходимец. В «Астане» с ним ничего хорошего не случилось — подписание непонятных новичков, большие агентские и отступные»

Евгений Ловчев-младший высказался о профессиональных качествах потенциального спортивного директора московского «Спартака», англичанина Пола Эшуорта.

– В 2019-м году у меня были переговоры по поводу возможности работы в ФК «Астана». Собеседования шли со спонсорами, и когда была предложена должность спортивного директора, мне сказали о необходимости общения с Полом, который занимал один из руководящих постов в клубе. Мы встретились, пообщались, стало многое понятно.

Могу рассказать о нашем разговоре. Первое — он сказал, что мой функционал заключается в том, чтобы я летал по Казахстану и смотрел за футболистами, которые находились в аренде. На что я сказал, что есть множество программ, которые позволяют отслеживать игру футболистов дистанционно.

Второе — он сказал, что в моей компетенции будет курирование строительства базы. На это замечание улыбнулся — потому что в первый раз в Астану я попал в 2000-м году, и с того момента базу не построили, не построили еще при Эшуорте и, вероятно, не построят в ближайшее время. Кроме того, я не строитель и курировать эту деятельность.

И третий момент — было сказано, что мне, как спортивному директору, не придется соприкасаться с основной командой. То есть не надо быть ни на тренировках, ни на играх. Было сказано, что уже он в курсе, кого приобретать, на какие контракты.

— А вы?

— Сказал спонсорам большое спасибо за предложение и отказал в силу того, что участвовать в схемах непонятных не для меня. В дальнейшем ничего хорошего с Эшуортом в клубе не случилось — подписание непонятных новичков, большие агентские и такие же большие отступные при расторжении игроков. В конце его деятельности в клубе были заведены уголовные дела. Затем он уехал и никто о нем больше не вспоминал.

— У вас есть понимание, почему его берут в «Спартак»?

— Не знаю. Но первое, что я от него услышал при знакомстве — то, что его брат работал или работает в Федерации футбола Англии.

— Как бы его охарактеризовали одним словом?

— Проходимец. По всем делам и поступкам. Возможно, какие-то задачи были им и решены. Но эти задачи точно не на благо клуба. Ни со спортивной, ни с имиджевой, ни с какой-либо еще точек зрения клуб от этого человека не приобрел.

— Какие отзывы о нем в Казахстане?

— Полагаю, люди хватаются за голову. Люди не понимают, как такое может быть.

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