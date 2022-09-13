Благоевич выразил свое отношение к уходу из «Астаны»

Срджан Благоевич попрощался с «Астаной».

– Я благодарен за время, проведенное в «Астане». Это был большой и бесценный опыт, который помог мне развиваться во всех смыслах, как человеку и как тренеру. Я горжусь тем, что мы сделали вместе, в одном совместном и нелегком периоде для «Астаны». На данный момент клуб и команда прогрессировали, что казалось довольно далеким в начале нашей совместной работы.

Не сомневаюсь, что в будущем клубу будет легче и я доволен, если я вместе со своим тренерским штабом способствовал закладыванию основ для новых успехов. Спасибо всем за сотрудничество, понимание и усилия. Большое спасибо игрокам и тренерам и персоналу. Спасибо болельщикам, которые были с нами. Особенно людям, которые поддерживали нас и верили в нас все это время! Удачи и до новых встреч!

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