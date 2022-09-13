Бабаян возглавил «Астану» (KazFootball.kz)

Сообщается, что Григорий Бабаян возглавил «Астану» вместо Срджана Благоевича.

Бабаян работал в «Астане» с 2012 по 2019 год, в разное время занимая должности ассистента и главного тренера – как исполняющего обязанности, так и без этой приставки. Вместе с клубом неоднократно выигрывал чемпионат Казахстана, Кубок и Суперкубок страны, а также выступал в групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. Впоследствии работал в костанайском «Тоболе»

Этим летом 42-летний специалист покинул тренерский штаб московского ЦСКА.

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