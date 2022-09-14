Головкин об оскорблениях со стороны Канело: «Мне не интересен этот бред»

Геннадий Головкин перед третьим боем с Саулем Канело Альваресом ответил на вопрос о своей реакции на оскорбления со стороны мексиканца, который обещает отправить GGG на пенсию:

«Абсолютно не обращаю на это внимание. Даже не слушаю в последнее время, что он говорит. Настолько мне стало это неинтересно. На самом деле, мне неинтересен весь этот бред, что он заявляет. Ну, это его мнение».

Бой Головкин – Канело пройдет рано утром 18 сентября.

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