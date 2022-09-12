Головкин вспомнил спарринги с Канело: «Он был не тем, кем является сейчас»

В интервью DAZN Геннадий Головкин вспомнил совместные тренировки с его соперником Саулем Альваресом.

GGG и «Канело» пересекались в лагере Абеля Санчеса в 2011 году. Головкину на тот момент было 28 лет, а Альваресу — 20:

«У нас была, по-моему, пара совместных тренировочных сборов. Это было давно. Он был другим бойцом, и я был другим бойцом. Это было другое время. Я был в гораздо более удобной позиции. Мы спарринговали, делились опытом друг с другом.

Kонечно, я помню все спарринги. На тот момент он был молодым бойцом — не тем, кем он является сейчас».

Их третий бой состоится 18 сентября и ориентировочно в 8:00 по времени Нур-Султана.

Найди ассоциации со звездными футболистами в нашей новой игре

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

В матче «Тобола» и «Кайрата» было все: красивые голы, перфомансы болельщиков и настоящие эмоции