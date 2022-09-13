Президент Naiza о бое Головкин – Канело: «Этот бой не пройдет всю дистанцию»

Президент лиги Naiza Нурбек Карабала поделился ожиданиями от третьего боя Головкина и Канело:

«Помню, как Геннадий Головкин боксировал на олимпиаде в Афинах, тогда и зародился сегодняшний профессор ринга GGG. Хотя с судейским решением не согласны были многие, Гена с достоинством принял свой серебряный трофей. Осталось совсем не много времени до трилогии «Головкин vs Альварес», больше, чем уверен, что не только Казахстан, но и многие в других странах сейчас сжали кулаки за нашего GGG. Думаю, этот бой не пройдёт всю дистанцию, кто-то упадёт до 9-раунда, и мы верим, что это будет Канело»

Бой пройдет 18 сентября рано утром по времени Нур-Султана. Трансляция запланирована на телеканале QAZSPORT

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