Казахстанец Тажиев о конфликте с бойцом UFC после поражения: «Они гости, но нельзя себя так вести»

Казахстанец Санжар Тажиев не вышел на второй раунд боя против Амирхона Алиходжаева из-за перелома руки.

После поражения Санжар попросил реванш у лиги:

«Соперник – очень хороший боец, не могу сказать ничего плохого, но он много провоцирует. Я жду с ним еще одной встречи, я клянусь, что готов с ним подраться еще раз, хоть на улице. Уже попросил у Нурбека Карабала реванш, он сказал, что на ноябрь можно готовиться. Уверен, что соперник тоже не откажется, он достойный боец, он не может быть доволен этой победой. Он не победил меня».

После оглашения результатов в октагоне Тажиев сначала повздорил с соперником, а затем с его тренером бойцом UFC Махмудом Мурадовым:

«Он начал орать после боя. Понимаю эмоции, но зачем провоцировать. Я к нему подошел, поздравил победой, но попросил не орать, это не была победа нокаутом или сабмишеном. Это просто травма. Как можно радоваться, если твой соперник травмировался. Тут подошел Махмуд Мурадов, сделал захват, повалил меня, и уже с ним зацепился. Они гости на нашей земле, но нельзя себя так вести».

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