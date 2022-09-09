Шавкат Рахмонов озвучил свою главную задачу: «Привезти пояс в Казахстан!»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов на пресс-конференции, посвящённой гран-при NAIZA озвучил свою главную задачу:

«Всех благодарю за поддержку. Кого UFC даст, с тем и буду драться, без разницы. Будем двигаться к главной цели – забрать пояс и привезти его в Казахстан! Хочу порадовать наших болельщиков и всю страну».

Стивен Томпсон отказался драться с Шавкатом. Таким образом, Рахмонов пока остается без боя.

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