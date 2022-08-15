«Мадруга привезет пояс в Бразилию». Дважды лучший боец мира Силва о поединке Идрис – Мадруга

В рамках Naiza 41 пройдет защита титула в наилегчайшем весе – чемпион лиги Алиби Идрис будет биться с бразильцем Мадругой.

Прогноз на бой сделал дважды боец год в мире (2001, 2004), экс-боец японской лиги Pride и UFC Вандерлей Силва (35-14):

«Хочу пожелать удачи моему другу Мадруга, который будет бороться за пояс NAIZA. Удачи, Мадруга, у тебя все получится. Я верю, что ты привезешь этот пояс в Бразилию».

Бой пройдет 25 августа в Алматы.

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