Куату Хамитову нашли соперника на 10 сентября

10 сентября в рамках турнира Mergen FC выступит изестный казахстанский боец ММА Куат Хамитов.

Его соперником станет россиянин Василий Бабинцев (4-6).

Бабинцев идет на серии из 4 поражений. В свою очередь Хамитов в январе заявил о завершении карьеры, но позже решил возобновить выступления.

На турнире 10 сентября в Атырау он должен был драться с экс-файтером Bellator Заком Фатуллазаде, однако из-за проблем с документами соперник был вынужден сняться с боя.

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