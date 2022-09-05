Бой Куата Хамитова отменен

Бой Куата «Наймана» Хамитова, намеченный на 10 сентября на турнире лиги Mergen FC в Атырау отменен.

Причина – проблема с приездом соперника Зака Фатуллазаде.

По словам бойца он готов провести этот поединок на следующем ивенте лиги. Готов ли к этому Хамитов, пока не известно.

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