Хамитов одержал досрочную победу после возвращения

Казахстанский боец Куат Хамитов вернулся в октагон, после объявления о завершении карьеры в январе.

Своё возвращение «Найман» отпраздновал досрочной победой над россиянином Василием Бабинцевым на турнире в Атырау.

Изначально планировалось, что Хамитов проведет бой на турнире MFC 3 с украинцем Закой Фатуллазаде (19-12), однако перед поездкой в Казахстан у него возникли визовые проблемы.

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