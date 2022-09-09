Хамитов дал прогноз на схватку Шарипов – Исмагулов: «Победа по очкам!»

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов дал прогноз на схватку по грепплингу Нурбергена Шарипова и Дамира Исмагулова: «Я считаю немного фаворитом Нурбергена, но буду болеть за Дамира. Я даже могу назвать преимущество каждого, но считаю, все будет зависеть от того, как каждый будет использовать свое преимущество. Мой прогноз — победа Дамира по очкам!»

Схватка между Исмагуловым и Шариповым состоится 10 сентября в Атырау в рамках турнира Mergen FC. В рамках этого же турнира пройдет и бой Куата Хамитова.

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