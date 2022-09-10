TOBET TOP TEAM вышли в полуфинал гран-при Naiza

Команда из Нур-Султана TOBET TOP TEAM одержала победу над Юсефи Тим (Иран) со счетом 5:0 в рамках командного гран-при лиги Naiza с призовым фондом в 25 миллионов тенге.

Путевку в полуфинал столичной команде добыли Султан Жолдошбек (15-2), Сабит Жусупов (12-3), Ельжан Гасанов (1-0), Самандар Рузматов (1-0) и Юрий Титоренко (1-0).

Таким образом, TOBET стал второй после DAR Team командой, вышедшей в полуфинал гран-при.

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