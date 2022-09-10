Казахстанец Нурболат о бонусах за гран-при Naiza: «Хочу купить отцу хорошую машину»

Абу Нурболат (8-1) открыл турнир Naiza 43 досрочной победой над узбеком Ферузбеком Ишанкуловым. Этот бой прошел в рамках командного гран-при лиги, главным призом которого является 25 миллионов тенге.

О бое и планах на выигранные деньги в гран-при рассказал Абу:

– По большому счету соперник меня ничем не удивил, был уверен, что закончу этот бой досрочно. Что касается гран-при, то нужно его еще выиграть, но если по воле Аллаха победа останется за нами, то хочу добавить еще денег и купить отцу хорошую машину.

– Как тебе идея с проведением гран-при?

– Было бы здорово проводить Гран-при чаще и в каждой весовой категории. Думаю, что такие гран-при внесли бы большой вклад в развитие ММА Казахстана.

- Посмотрел соперников по гран-при?

– Пока знаю только команду Тобет. В весовой категории 61.2 эту команду представляет Султан Жолдошбек. Если бы мы встретились с этим парнем, мы бы показали хороший бой.

- У тебя в карьере пока единственное поражение от Айжигита Еркебайулы, который перешел в другой вес. Все история с ним закончена?

– Если он согласится, то я хочу реванш на 61.2 но, он не сможет сделать вес. Так что, я готов в промежуточном весе – 64 или 65 кг. В целом, я готов выйти против любого, который выше меня в рейтинге. Сейчас моя цель – стать чемпионами этого гран-при. Дальше будем охотиться на чемпионский пояс в весовой категории 57кг.

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