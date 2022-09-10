DAR Team вышел в полуфинал гран-при NAIZA с призом в 25 миллионов

В рамках турнира NAIZA 43 стартовало командное гран-при с главным призом в размере 25 миллионов тенге.

Противостояние команд DAR Team (Казахстан) и Muradov Team (Узбекистан) открыло гран-при. Казахстанская команда выиграла со счетом 4:1. Два боя были отменены: у Мустафы Нуриева и Намика Нефталиева соперники снялись с боя, один не сумел сделать вес, второй – по медицинским показателям.

Из тех боев, что состоялись Абу Нурболат и Улан Тамгабаев выиграли свои поединки, а вот дебютант Саид Агаев свой поединок проиграл.

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