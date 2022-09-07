Тренер DAR Team Разыев о шансах Кодекова на титул: «Пришло его время»

В рамках турнира NAIZA 44 состоится два титульных боя. В легчайшем весе Айдын Кодеков (#3 рейтинга) проведет бой с Еламаном Шертаевым (#2 рейтинга).

О шансах Айдына на титул рассказал главный тренер DAR Team Азиз Разыев:

«На самом деле он давно готов к большим боям, у него большой опыт, он провёл много боев. Сейчас он сильно мотивирован забрать пояс лиги, поэтому думаю, что его время пришло»

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