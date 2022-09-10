Игорь Акинфеев: «Оптимальный чемпионат для Зайнутдинова – это Испания. Он мобильный, техничный, шустрый»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал перспективы Бактиера Зайнутдинов в топ-5 лигах.

«Конечно, он смог бы заиграть в Европе. Если будет какое-то предложение, он будет решать. Ехать в Серию А в команду с последнего места я бы ему не советовал.

Когда ко мне приходил за советом Головин, я говорил ему ехать в «Монако», потому что там всегда ставка на перспективную молодежь. Будешь хорошо там играть – всегда сможешь уехать в топ-клуб. Прямо оптимальный чемпионат для Бахи – это Испания. Он мобильный, техничный, шустрый.

В каком возрасте стоит уезжать? Да откуда я знаю. Может, всю жизнь за ЦСКА будет играть – мы его прикуем наручниками. Где он, кстати?» – сказал Акинфеев.

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