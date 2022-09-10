Нападающий сборной Кыргызстана по футболу Мурзаев: «Легкой игры для России не будет. Казахстан приезжал – мы выиграли со счетом 2:0. Недооценили нас, наверное»

Нападающий сборной Кыргызстана по футболу Мирлан Мурзаев прокомментировал предстоящий товарищеский матч против сборной России.

– Слышали ли вы что-то о матче с Россией до вчерашнего дня? Может, какие-то слухи были, ребята в сборной обсуждали это?

– Если честно, то да, были такие слухи. Появились они после Матча легенд, когда наши ветераны играли с ветеранами из России. Почему бы и нет? Давно ждали этого люди в стране, да и футболисты тоже хотели бы сыграть против такого соперника – тем более дома, на своем поле. Эмоции только самые положительные.

– Какие ожидания от матча со сборной России?

– Не могу сказать, что все зависит от результата, счёта на табло. Главное – подготовиться на все 100%. Легкой игры, думаю, для них не будет. Настраиваемся с ребятами на то, чтобы не перегореть, и показать хорошую игру.

– Что нужно знать о сборной Кыргызстана?

– В нашей сборной есть талантливые игроки, которые, я уверен, могут себя показать в ближайшем будущем, поиграть на хорошем уровне. Стараемся дать бой любому сопернику. Казахстан приезжал – мы выиграли со счётом 2:0. Недооценили нас, наверное. С Австралией играли, 1:2 им проиграли в упорной борьбе.

Сборная России сыграет с кыргызстанцами 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова.

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