Cборная Казахстана по футболу в ноябре сыграет товарищеский матч со сборной ОАЭ

Сборная Казахстана по футболу сыграет товарищеский матч с командой Объединенных Арабских Эмиратов.

Федерации обеих стран заключили соглашение о проведении поединка. Игра состоится 19 ноября в столице ОАЭ – Абу-Даби. Время и место проведения встречи будут определены позже.

В рейтинге ФИФА эмиратовцы располагаются на 69-й позиции. Отметим, сборная ОАЭ была близка к выходу в финальный этап ЧМ-2022 в Катаре – в решающем матче эмиратовцы уступили сборной Австралии (1:2).

Лучшим достижением команды можно назвать участие на чемпионате мира 1990 года, а также второе место на Кубке Азии в 1997 году.

Ранее сборные Казахстана и ОАЭ встречались трижды: в двух матчах побеждали соперники, в одном казахстанцы, разница мячей 5-9.

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