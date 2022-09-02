Хамитов проведет бой с экс-файтером Bellator

Казахстанец Куат Хамитов (23-7-2) вернется в октагон 10 сентября в Атырау в рамках лиги Mergen FC.

Его соперником станет Зака Фатуллазаде (19-12), выступающий за Украину.

На счету Зака бои в таких известных промоушенах, как UAE Warriors, Bellator и М-1.

Хамитов не выступал с сентября 2021 года, в январе объявив о завершении карьеры. Однако позже принял решение вернуться в октагон.

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