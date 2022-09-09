Бронзовая призерка Олимпиады дебютирует в профи ММА

Бронзовая призерка чемпионата Мира, чемпионата Азии и Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Екатерина Ларионова решила попробовать свои силы в профи ММА.
Свой дебютный бой 28-летняя спортсменка проведет 11 сентября на турнире Alash Pride в Уральске.
Ее соперницей будет еще одна дебютантка Алина Глущенко из России.
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