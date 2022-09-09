Алишер Габдуллин дебютирует в Brave

Казахстанский боец ММА, обладатель титула временного чемпиона лиги OCTAGON Алишер Габдуллин (10-3) проведет свой дебютный бой в бахрейнской лиге Brave на турнире в Алматы.

Его соперником станет опытный представитель России Баир Штепин (10-5).

Габдуллин к этому поединку подходит на серии из 6 побед. Его соперник шел на серии из ??? поражений, но в июле вернулся на победную поступь.

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