Стал известен соперник Акишева на турнире Brave в Алматы

Нуржан «Бизон» Акишев выступит на турнире лиги Brave в Алматы, который состоится 30 сентября.

Его соперником станет боец из Пакистана Мехмош Раза (10-4). Пакистанец последние три боя провел в лиге Brave, одержав 2 победы (сабмишен и решение).

Акишев провел 3 поединка в лиге, уступив в двух. Последний бой выиграл удушающим у узбека Отабека Токсирова.

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