Влут о переходе из «Астаны» в «Урал»: «О переезде советовался с Промесом»

Полузащитник «Урала» Рай Влут рассказал о переходе из «Астаны» в екатеринбургский клуб.

«Я общался с Квинси Промесом, сейчас он играет за «Спартак». Звонил ему несколько дней назад, и он очень положительно отзывался о чемпионате России. Он считает, что это очень сильная лига, с хорошими командами.

После чемпионата мира все стадионы очень красивые. Он сказал, что Екатеринбург очень красивый город. Разговор с ним не ключевой фактор, но он поспособствовал принятию решения переехать в Россию», – сказал Влут.

Найди ассоциации со звездными футболистами в нашей новой игре

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

В матче «Тобола» и «Кайрата» было все: красивые голы, перфомансы болельщиков и настоящие эмоции