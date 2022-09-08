Ескараев проведет бой с экс-файтером UFC на турнире в Алматы

Лига Brave проведет совместный турнир с лигой OCTAGON в Алматы.

В рамках этого турнира выступит казахстанский боец Олжас Ескараев (10-5). Его соперником станет экс-боец UFC из Филиппин Роландо Дай (14-12-1).

Дай в UFC провел 4 боя, одержав лишь 1 победу, после чего был уволен из организации.

Последние годы выступает в Brave, сейчас идет на серии из трех поражений.

Олжас свой последний бой также проиграл. В июне он бился за титул лиги Brave против Абдисалама Кубанышбека, уступив решением.

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