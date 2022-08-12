Шарипова хочет провести боксерский поединок с экс-чемпионкой UFC: «Я к твоим услугам»

Бразильянка Крис Сайборг, которая является действующей чемпионкой лиги Bellator? объявила о желании попробовать свои силы в профи боксе.

На это отреагировала казахстанка Фируза Шарипова:

«Крис, если ты хочешь боксировать с лучшими, то я к твоим услугам. Всегда готова провести бой по правилам профессионального бокса!»

Напомним, что Сайборг являлась чемпионкой UFC, однако проиграла Аманде Нуньес в бою за объединение титулов в двух весах.

Шарипова в июле дебютировала в ММА, одержав победу удушающим приемом над Кариной Ондасыновой.

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