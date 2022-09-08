19-й тур КПЛ пройдет в честь Диаса Омарова

19-й тур КПЛ пройдет в память о Диасе Омарове.

Диас Ильясович в 60-х годах играл в «Кайрате». Начиная с 1966 года стал спортивным комментатором на Казтелерадио и долгое время являлся голосом казахстанского футбола, комментируя матчи по телевидению.

Ушел из жизни 5 июля 2020 года.

Каждый тур чемпионата Казахстана по футболу начиная с 17-го носит имя одного из ветеранов прошлого. Предыдущие туры проходили в честь Фанаса Салимова и Сеильды Байшакова.

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