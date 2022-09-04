Председатель совета директоров «Актобе» Хамбаров: «Тобол» был для нас принципиальным соперником, но в основе наших взаимоотношений всегда будет взаимное уважение!»

Председатель совета директоров ФК «Актобе» Руслан Хамбаров прокомментировал новость о передаче прибыли от билетов в фонд помощи пострадавшим от пожаров в Костанайской области.

– Всегда костанайский «Тобол» был для нас принципиальным соперником, но в основе наших взаимоотношений всегда было, есть и будет взаимное уважение!

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