Магомед Адиев: «У меня давно была мечта. Отец родился в Алматы и он говорил, что наконец-то сможет приехать туда, где родился»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев поделился мечтой связанной с отцом.

— В Карагандинской области, где я работал, большая чеченская диаспора и они меня на ужин приглашали, когда была возможность. Что касается отца, у меня давно была мечта. Он родился в Алматы и он говорил, что наконец-то сможет приехать туда, где он родился. Поэтому, я думаю, я его привезу скоро.

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