Магомед Адиев: «В составе сборной не вижу Зайнутдинова центральным защитником. Мы его намерены использовать на позиции «восьмерки»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту KazFootball.kz оценил игру Бактиера Зайнутдинова на новой позиции в ЦСКА и роль Нуралы Алипа в национальной команде.

– Баха отыгрывает довольно надежно, каких-то больших ошибок не допускает. Сейчас он выступает на новой, непривычной для себя позиции центрального защитника, и несмотря на это Баха играет довольно солидно.

– Сейчас Бактиера наигрывают на позиции центрального защитника. Может ли это пойти на вред игре нашей сборной? Будет ли он готов по вызову в сборную вернуться снова в полузащиту?

– Думаю, в таком контексте нельзя рассуждать. Прежде всего это клубные дела и в клубе тренер считает, что он будет полезен команде на этой позиции. Я в составе нашей сборной не вижу Баху центральным защитником. Для меня он атакующий полузащитник, который выполняет большой объем беговой работы.

Мы его намерены использовать на позиции «восьмерки», атакующего полузащитника. Не думаю, что новая позиции Бахи будет большой проблемой для сборной. Баха играет на разных позициях и для него не составит труда в нашем недельном подготовительном цикле подняться на позицию атакующего полузащитника.

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– Удалось ли встретиться и поговорить с Бактиером этим летом? Если да, о чем удалось побеседовать?

– К сожалению, с Бахой мне не удалось переговорить, но я планирую с ним побеседовать. Я с ним уже общался перед прошлыми матчами сборной. Тогда мы с ним нашли общий язык и у нас возникло взаимопонимание. Баха приятный парень, и мне всегда приятно с ним общаться.

– В России кроме Бактиера играют Нуралы Алип и Марат Быстров. Посетили ли вы их матчи?

– Я был на матче «Химки» – «Зенит». К сожалению, Нуралы в игре не участвовал и остался на скамейке запасных. Я слежу за его играми, как и за играми других кандидатов.

Находясь в России, я следил за Алипом, Зайнутдиновым и Быстровым. Я наблюдал за предсезонными играми Алипа, за его выступлением в Суперкубке. Я считаю, что Алип качественно сыграл в матче за Суперкубок и действовал уверенно. Его роль в сборной незыблема, и мы очень на него рассчитываем.

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