Кайрат Ахметов про Жумагулова: «В следующем бою он себя покажет»

Казахстанский боец, экс-чемпион One FC Кайрат Ахметов поделился мнением о соотечественнике Жалгасе Жумагулове, который выступает в UFC:

«Жако – классный боец. Он лучше дрался в СНГ. Первые два боя он подстраивался под уровень, может быть психологически не хватает, может быть весогонка, вы же видели кадры, как он гоняет. Думаю, это одна из причин. Но я уверен, что в следующем бою он себя покажет».

Также Кайрат рассказал о том, почему One FC не интересны казахстанские бойцы:

«Я сам удивляюсь. Вроде азиаты, но Казахстан у них не популярен. Было в планах у лиги сделать турнир в нашей стране, подписать бойцов. Но у нас даже трансляцию не хотят покупать никто. Они меня держат, как сильного бойца. Как представитель Казахстана, я им не интересен. Думаю, если казахстанцы будут смотреть One FC, они влюбятся в эту лигу. Я сейчас в Азии более популярен, чем в Казахстане. Меня узнают в Тайланде, у них на всех спортивных каналах показывают бои».

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