Ахметов обратился к чемпиону ONE FC: «Давай сделаем этот бой»

Казахстанский боец Кайрат Ахметов поздравил чемпиона ONE FC, который нокаутом одолел Адриано Мораеша:

«Поздравляю, DJ (Деметриус Джонсон), с отличным боем и чемпионским поясом! Ничего, кроме уважения, ты — легенда спорта. Но ты знаешь, что я следующий в очереди, чтобы встретиться с тобой. После победной серии из пяти боев я стал претендентом номер один на пояс. Я единственный топ-претендент, с которым ты еще не встречался. Давай сделаем этот бой, когда ты будешь готов, чемп. Как бывший чемпион и ветеран организации, я верю, что мистер Чатри (президент промоушна ONЕ FC) поступит правильно и сделает этот бой следующим», — написал Ахметов.

Напомним, что Ахметов уже владел этим поясом. Свой последний бой он выиграл у японца Татцимицу Вада.

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