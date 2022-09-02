СЭ: «Маловероятно, что ЦСКА успеет купить замену Зайнутдинову»

Журналисты «Спорт-Экспресс» оценили перспективы Бактиера Зайнутдинова в ЦСКА после подписания армейцами центрального защитника Виллиана Роши.

«Кого из тройки защитников заменит Роша? Логично было бы предположить, что Бактиера Зайнутдинова, который до этого лета вообще не играл в центре обороны. Однако Владимиру Федотову важно, чтобы на позиции левого центрального защитника играл левша, а Роша — правоногий футболист.

Поэтому, скорее всего, на скамейку переместится Кирилл Набабкин, а Зайнутдинов останется основным центральным защитником как минимум до зимы — маловероятно, что до закрытия трансферного окна ЦСКА успеет купить конкурента казаху», — отмечает издание.

Зайнутдинов сыграл во всех 7 матчах этого розыгрыша Российской Премьер-лиги. Новый тренер армейцев Владимир Федотов использует казахстанца на позиции центрального защитника.

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