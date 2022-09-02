Экс-игрок «Барыса» Блэкер о Казахстане: «Страна мне очень многое дала»

Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер рассказал о своем отношении к Казахстану и планах выступать за сборную.

— У вас на шлеме приклеен маленький флаг Казахстана. Это правило для всех игроков или дань уважения стране, за которую играете на чемпионате мира?

— И то и другое. Это правило для игроков. У меня казахстанский паспорт, поэтому на шлеме — флаг Казахстана. Но в том числе это и дань уважения стране, которая подарила мне возможность продолжить карьеру в КХЛ и очень многое дала.

— Вы продолжили играть на чемпионате мира за Казахстан, хотя не выступаете за «Барыс». Не было мыслей отказаться?

— Не вижу причин, почему я должен отказаться играть за Казахстан на чемпионатах мира. Это честь для меня — представлять страну, которая многое мне дала в плане карьеры.

— Сколько еще планируете играть за Казахстан?

— Не знаю. Сложно заглядывать в будущее. Посмотрим, как все будет развиваться дальше. Но у меня точно нет планов, чтобы отказаться играть за Казахстан.

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