Лига Brave проведет турнир в Казахстане

30 сентября 2022 года в Алматы пройдет совместный турнир бахрейнской лиги BRAVE CF и казахстанской OCTAGON.

Последний раз Brave проводили турнир в августе – там же в Алматы.

Имена казахстанских бойцов, которые выступят на турнире, пока не разглашаются.

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