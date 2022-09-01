Мазбаев о сопернике по Кубку: «Нам в полуфинал географически подходил «Кайрат»

Главный тренер «Тараза» Нуркен Мазбаев прокомментировал победу над «Шахтером» (1:1, 4:2 – по пенальти) в четвертьфинале Кубка Казахстана.

– Во-первых, спасибо нашим болельщикам за отличную поддержку! Поздравляю всех с выходом в полуфинал Кубка! Что касается игры, то «Шахтер» в последнее время играл с двумя центральными защитниками. Но, в этом матче, играя с тремя центральными защитниками, нас пытались встретить в центре поля. Но к такой тактике мы были готовы и два дня работали с футболистами. В общем, думаю, к такой игре мы были готовы. Оборона команды соперника показала хорошую игру. Нам было нелегко. В первом тайме у Абылая был хороший шанс, которым мы не смогли воспользоваться.

А вторая часть, я думаю, была наполнена напряжением. Заменили немного игроков. Марат Шахметов оказал хорошую помощь, когда Абылайхан сравнял счет. Команда соперника может показать очень хорошую игру в контр-атаке. В одной из них они забили.

К концу общего основного времени у нас был один или два шанса забить и закончить матч. Однако игра дошла до серии пенальти.

– Вы сами обозначили футболистов, которые будут бить пенальти или спрашивали?

– Тренерский состав определял. Мы специально к этому готовились, учитывая, что после вчерашней тренировки мы должны были быть готовы в случае пенальти. Ребята должны были быть психологически подготовленными. Мы думаем, что это помогло нам.

– Соперник на следующем этапе уже известен. Это команда «Акжайык». Матч пройдет на выезде. Что вы скажете по этому поводу?

– Нам в полуфинал географически подходила алматинская команда. Потому что далеко не надо ехать, на дорогу не потратимся. А со стороны соперника у нас все одинаково. «Кайрат», «Акжайык» – все мы равны. Поэтому думаю, что шансы на победу 50/50.

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