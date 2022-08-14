Канело о бое с Головкиным: «Деньги – бонус, мечта – стать одним из лучших»

Мексиканец Сауль Канело Альварес в интервью мексиканским СМИ рассказал о своей мечте перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным:

«Моя мечта — стать одним из лучших в истории бокса. Деньги — это бонус, они идут с этим рука об руку, но все, чего я хочу, — это быть одним из лучших, а это зарабатывается тяжким трудом».

17 сентября «Канело» поставит на кон в бою с Головкиным все свои пояса во второй средней категории. Поединок состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

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