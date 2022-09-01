Даурен Елеусинов выступит на турнире в Алматы (Vesti.kz)

Казахстанский боксер Даурен Елеусинов (10-2-1, 9 КО) проведет бой в рамках вечера бокса, который состоится 2 октября в Алматы.

Поединок запланирован в суперсреднем весе и будет рассчитан на десять раундов. Соперник пока неизвестен. Но для 36-летнего казахстанца это будет второй бой в 2022 году.

В последнем бою, 30 июля, Даурен досрочно проиграл американцу Джуниору Юнану (17-0-1, 11 КО) в Нью-Йорке.

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