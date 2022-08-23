Алимханулы без боя стал новым чемпионом WBO

Американский боксер Деметриус Андраде отказался от титула в среднем весе и решил подняться в в суперсредний вес, чтобы возобновить переговоры с британцем Заком Паркером о бое за «временный» пояс WBO этом весе.

Таким образом, Жанибек Алимханулы станет новым полноправным чемпионом WBO в среднем весе. Официальное решение от организации пока опубликовано не было.

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