Алимханулы официально присвоен статус полноценного чемпиона WBO

WBO выпустила официальное решение, согласно которому казахстанец Жанибек Алимханулы стал полноправным чемпионом мира в среднем весе.

Прежний обладатель титула Деметриус Андраде отказался проводить защиту против Алимханулы, имевшего статус «временного» чемпиона с мая 2022 года. Вместо этого американец решил перейти во второй средний вес и сразиться за «временный» пояс WBO с британцем Заком Паркером.

Таким образом, «временный» чемпион в лице Жанибека Алимханулы был повышен до статуса полноправного чемпиона мира WBO в среднем весе.

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