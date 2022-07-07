Во сколько смотреть бой Головкин – Канело в Казахстане 18 сентября

Теги IBF WBA WBC WBO Геннадий Головкин Сауль Альварес Sports.ru - Казахстан Головкин - Канело Спорт Казахстана

Поединок Сауля «Канело» Альвареса и Геннадия Головкина состоится рано утром 18 сентября по времени Нур-Султана. Ориентировочное время начало боя 9:00.

На кону будут стоять пояса WBA (Super), WBC, IBF и WBO в суперсреднем весе. Прямая трансляция будет доступна на платном стриминговом сервисе DAZN.

Информации о показе поединка на территории Казахстана пока нет. При этом все последние бои Головкина были показаны на телеканалах Qazaqstan и Qazsport. Вероятно, эта традиция продолжится.

Этот бой станет третьим в истории противостояния казахстанца и мексиканца. Первый завершился ничьей, во втором судьи отдали победу «Канело».

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