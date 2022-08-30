Озвучен соперник Резникова в полуфинале гран-при

Лига АСА исключила из гран-при в легком весе Али Багова и определила нового соперника казахстанца Артема Резникова в полуфинале.

Против казахстанского бойца выступит россиянин Андрей Кошкин (22-8). Поединок пройдет в декабре на турнире в Москве.

Резников четвертьфинальный бой выиграл у Дави Рамоса единогласным решением.

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